Познакомившись со всеми этими техниками, вы вероятно могли заметить, что у каждой из них есть контексты, в которой ее применение имеет смыслы, и есть контексты в которых не имеет. И как бы мы ни хотели, нет серебряных пуль приоритезации, и мы должны выбирать, что будет наиболее подходящим по отношению к нашему продукту, команде, индустрии и т.д. В то же время, у всех этих методов есть общие черты, на которые следует указать.

1. Приоритезируйте на верхнем уровне

Совершенно точно, что все методы приоритезации работают с высокоуровневыми функциональными возможностями, и целями пользователя. Это важно по нескольким причинам:

Фокус на производстве ценности для пользователя, а не на миниатюрах (по крайней мере сначала);

Вы не потеряете слишком много времени в случае, если изменится стратегия;

Поработав над стратегией и высокоуровневыми приоритетами, команда должна искать наилучшую тактику для того, чтобы их реализовать.

2. Устанавливайте цели, оценивайте, и корректируйте

Иная общая характеристика среди многих техник, это их фокус на эффективности. У всех методов подспудное сообщение, что наш мотив к приоритезации - это то, что мы идем к какой-то цели с измеримым эффектом (влияние, ROI, пользовательский опыт, улучшенные метрики бизнеса и т.д.).

Цель, не расставить приоритеты и бросить их в сторону. Цель, постоянно быть в на страже того, что то, чем мы занимаемся, в самом деле добавляет ценности и дает отдачу так, как мы того ожидали; если же нет, то по крайней мере у нас будет несколько сигналов о том, что пора сделать корректировки.

3. Не делайте это в одиночку

Приоритезация не должна быть единоличным усилием. За исключением самых простых, почти все методы требуют вовлечения кого-то еще в процесс. Будь они потребителями, стейкхолдерами или участниками команды, но ситуация, когда менеджер продукта выставляет общие приоритеты в одиночку, исчезающе редка. Мы просто отвечаем за процесс, в то время как продукт принадлежит команде.

Получая наиболее “внешние” входные данные из всех возможных, мы получаем вклад всех, и можем быть уверенными, что то, что мы приоритезируем, действительно важно. И даже в этом случае мы можем быть уверены в правильности результата, только измерив его фактическое значение.

4. Количественные против качественных

Количественные не лучше качественных (и наоборот). Вообще, общее показание к использованию количественных методов приоритезации заключается в том, что люди ассоциируют цифры с точностью и надежностью. Когда они видят формулы, коэффициенты, и ранжирование, они обычно чувствуют себя уверенными, из-за прямоты и объективности анализа, но этим можно играться. Это нужно иметь ввиду, как для себя, так и при презентации результатов иным людям. Но вообще это гайдлайны, а не железные правила.

Вам нужно понимать, что именно вы можете вынести из метода, и применять его соответствующим образом. Методы это инструменты, а не оракулы.

5. Внешние против внутренних

Различие внешних и внутренних техник, рассмотренных в данной статье, сводится к тому, насколько много внешнего воздействия оказывается на процесс приоритезации. Шкала выглядит примерно так: Вы < Команда < [Внутренние] стейкхолдеры < Пользователи.

Но вообще, выбор внутренних или внешних техник зависит от результатов, к которым вы пытаетесь прийти. Автор нашел полезным думать в следующих терминах: